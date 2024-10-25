Fenerbahçe-Manchester United maç özeti: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United maçı sonucu ve golleri
Fenerbahçe-Manchester United maç özeti için araştırmalar hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evinde oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kanarya, puanını 5'e yükseltti. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Fenerbahçe Manchester United maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte, UEFA Avrupa Ligi FB-MaNU maç özeti, golleri, kırmızı ve sarı kartlar ile maçtan dakikalar…
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Fenerbahçe-Manchester United maçı özeti futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United’ı ağırladı. Zorlu maçta kazanan çıkmadı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kritik müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''FB-MaNU maçı geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Fenerbahçe-Manchester United maç özeti, golleri, kırmızı ve sarı kartlar ile maçtan dakikalar.
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FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇI GOLLER (1-1)
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.
Konuk ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Kırmızı Şeytanlar, ilk yarıdaki ilk isabetli şutunda Eriksen ile 15. dakikada öne geçti.
İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 49. dakikada En-Nesyri ile skora dengeyi getirdi. Sarı-lacivertliler, evinde oynanan maçta 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE:
49' En-Nesyri
MANCHESTER UNİTED:
15' Eriksen
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FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ (1-1)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. DAKİKA
Soldan kullanılan korner atışında topun başına gelen Szymanski, kale sahası içine ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top yandan dışarı çıktı.
14. DAKİKA - SARI KART
Manchester United forması giyen Marcus Rashford, Sebastian Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
15. DAKİKA
Manchester United öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Garnacho, kale sahası içine hareketlenen Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlağı Zirkzee, geriden atağa katılan Eriksen'e aktardı. Eriksen, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu Livakovic'in sağından ağlara yolları: 0-1.
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22. DAKİKA
İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Eriksen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, çaprazdan ceza sahasına girip 2 rakibini ekarte etti. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
23. DAKİKA
Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Szymanski'nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana'nın sektirdiği top boşta kaldı. Bu pozisyonda Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Ugarte kayarak müdahalesinde sırtıyla gole engel oldu.
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37. DAKİKA
Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı.
Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. DAKİKA
Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
57. DAKİKA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi.
60. DAKİKA - SARI KART
Osayi Samuel, Garnacho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
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68. DAKİKA
Noussair Mazraoui’nin ceza yayının sol tarafından vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. DAKİKA
Christian Eriksen’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Matthijs de Ligt’ın kafa vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
84. DAKİKA
Alejandro Garnacho’nun ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic’te kaldı.
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KANARYA 1 PUANA RAZI OLDU
Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Konuk ekip ise aldığı 3 beraberlikle ile 3 puana ulaştı.
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MOURINHO KIRMIZI GÖRDÜ!
Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.
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Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.
Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı.
Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.