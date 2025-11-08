Habertürk
        Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:47
        
        
        Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazır!
        
        

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

        Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile yapılan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise günü yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

        Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

