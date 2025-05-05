Sarı lacivertli takım ilk devrede sahasında sadece Galatasaray'a 3-1 kaybederken, ikinci yarıda ise Kadıköy'deki son 4 maçın 3'ünde kazanamadı. Dört maçlık bu iç saha serisinde önce Samsunspor ile golsüz berabere kalan Kanarya, ardından Trabzonspor'u 4-1 yense de Kayseri karşısında 90+4'de yediği golle 3-3 berabere kaldı. Ve dün gece de Beşiktaş'a tek golle teslim oldu. Sahasında 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini tüketti.



Kanarya ayrıca Türkiye Kupası'nda da yine sahasında Galatasaray’a 2-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.