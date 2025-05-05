Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
Derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakırken, yarışta asıl büyük kayıpları Kadıköy'de yaşadı. Jose Mourinho bu sezon derbi maçlarda Fenerbahçe ile hiç galibiyet sevinci yaşayamazken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında adeta havlu attı
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Fenerbahçe bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakırken, yarışta asıl büyük kayıpları iç sahada yaşadı.
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Sarı lacivertli takım ilk devrede sahasında sadece Galatasaray'a 3-1 kaybederken, ikinci yarıda ise Kadıköy'deki son 4 maçın 3'ünde kazanamadı. Dört maçlık bu iç saha serisinde önce Samsunspor ile golsüz berabere kalan Kanarya, ardından Trabzonspor'u 4-1 yense de Kayseri karşısında 90+4'de yediği golle 3-3 berabere kaldı. Ve dün gece de Beşiktaş'a tek golle teslim oldu. Sahasında 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini tüketti.
Kanarya ayrıca Türkiye Kupası'nda da yine sahasında Galatasaray’a 2-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.
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MOURINHO SIFIR ÇEKTİ
Teknik direktör Jose Mourinho bu sezon derbi maçlarda Fenerbahçe ile hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı lacivertli ekip Portekizli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı maçlarda 1 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a ise iki maçta da kaybetti.
Mourinho'lu Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Galatasaray'a sahasında kaybederek elendi.
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Bu sezon özellikle iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de tribünler yönetime tepkisini gösterdi.
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BEŞİKTAŞ'A GOL BİLE ATAMADI
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı. Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.
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17 MAÇLIK SERİ DE SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.
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GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 PUAN YETECEK
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile berabere kalmasının ardından zirvedeki fark 8'e çıktı ve Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu için büyük avantaj elde etti.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de çıkacağı Trabzonspor ve Kayserispor mücadelelerinden 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
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GALATASARAY - 83 PUAN
Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
FENERBAHÇE - 75 PUAN
Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
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