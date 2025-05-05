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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri - Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı - FB kalan maçlar - Fenerbahçe Haberleri

        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakırken, yarışta asıl büyük kayıpları Kadıköy'de yaşadı. Jose Mourinho bu sezon derbi maçlarda Fenerbahçe ile hiç galibiyet sevinci yaşayamazken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında adeta havlu attı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.05.2025 - 10:27 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:27
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        • 1

          Fenerbahçe bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakırken, yarışta asıl büyük kayıpları iç sahada yaşadı.

        • 2

          Sarı lacivertli takım ilk devrede sahasında sadece Galatasaray'a 3-1 kaybederken, ikinci yarıda ise Kadıköy'deki son 4 maçın 3'ünde kazanamadı. Dört maçlık bu iç saha serisinde önce Samsunspor ile golsüz berabere kalan Kanarya, ardından Trabzonspor'u 4-1 yense de Kayseri karşısında 90+4'de yediği golle 3-3 berabere kaldı. Ve dün gece de Beşiktaş'a tek golle teslim oldu. Sahasında 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini tüketti.

          Kanarya ayrıca Türkiye Kupası'nda da yine sahasında Galatasaray’a 2-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

        • 3

          MOURINHO SIFIR ÇEKTİ

          Teknik direktör Jose Mourinho bu sezon derbi maçlarda Fenerbahçe ile hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı lacivertli ekip Portekizli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı maçlarda 1 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Beşiktaş'a ise iki maçta da kaybetti.

          Mourinho'lu Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Galatasaray'a sahasında kaybederek elendi.

        • 4

          Bu sezon özellikle iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de tribünler yönetime tepkisini gösterdi.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'A GOL BİLE ATAMADI

          Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı. Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.

        • 6

          17 MAÇLIK SERİ DE SONA ERDİ

          Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

          Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

        • 7

          GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 PUAN YETECEK

          Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile berabere kalmasının ardından zirvedeki fark 8'e çıktı ve Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu için büyük avantaj elde etti.

          Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de çıkacağı Trabzonspor ve Kayserispor mücadelelerinden 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

        • 8

          GALATASARAY - 83 PUAN

          Sarı-kırmızılı takım kalan 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

          Trabzonspor (D)

          Kayserispor (E)

          Göztepe (D)

          Başakşehir FK (E)

          FENERBAHÇE - 75 PUAN

          Sarı-lacivertli takım da ezeli rakibi gibi 4 maçın 2'sini deplasmanda, 2'sini ise sahasında oynayacak.

          Başakşehir FK (D)

          Eyüpspor (E)

          Hatayspor (D)

          Konyaspor (E)

        • 9
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