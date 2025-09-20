Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, düzenlenen olağanüstü genel kurulunda konuştu.

Kızılhan sözlerine, "Fenerbahçe kongreleri, bu büyük kulübün hafızası ve pusulasıdır. Burada alınan kararlar, milyonların umuduna dönüşür." diye başladı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kızılhan, "Sizlerin her oyu, Fenerbahçe'nin geleceğine yazılmış bir satırdır. Burada gösterdiğimiz birlik ve kararlılık, kulübümüzün yolunu aydınlatan en güçlü ışıktır." dedi.

Kongrelerin önemini belirten Kızılhan, "Hepimiz aynı hedefte birleşiyoruz. Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda en büyük başarıları yakalamak. Fenerbahçe kongreleri, sadece oyların sayıldığı yerler değil, Fenerbahçe'nin istikametinin çizildiği yerdir." dedi.

"MALİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞMAK ÜZEREYİZ"

"Uzun zamandır çalıştığımız Bankalar Birliği'nden çıkış projelerimizi tamamladık. Artık Fenerbahçe, geleceğine kendi iradesiyle karar verecek mali özgürlüğe kavuşmak üzeredir."

"62 MİLYON EURO'LUK CİRO!"

"Geçen sezon Fenerium, tarihinin en yüksek satışına ulaştı ve 62 milyon euro'luk ciroya ulaştı. Emeği geçen tüm Fenerbahçe ailemize teşekkürlerimi iletiyorum."

"FENERBAHÇE, HAKKINI ASLA YEDİRMEZ" "Fenerbahçe, hiçbir zaman gayri meşru gelir kaynaklarına yönelmez. Sportmenliğe gölge düşürecek uygulamalara izin vermez. Karaborsa bilet satışına tenezzül etmez, yasa dışı bahis reklamlarını formasına taşımaz, terör örgütleriyle iltisaklı şirketlerle sponsorluk ilişkilerine girmez. Fenerbahçe, lisansız sporcu yarıştırarak haksız avantaj sağlamaz! Fenerbahçe, hakkını asla yedirmez. İftira ve kumpas kuranlara karşı, mücadelesinden asla taviz vermez." 3 TEMMUZ DAVALARI "3 Temmuz'un tazmini için açtığımız davalar devam ediyor. Bir tanesi TFF aleyhine açılan davadır. Bu dosyada görevsizlik kararı verildi. Dosyaya bu aşamada hangi yargı yolunun bakılacağı Yargıtay tarafından verilecek. Bu karar doğrultusunda yargılama devam edecektir." REKLAM "42.8 MİLYON EURO" "Bir diğeri ise İçişleri Bakanlığı'na açtığımız davadır. Bu dosyada, bilir kişi raporu, kulübümüzün 42.8 milyon euro ve 103 Milyon TL zarara uğradığı raporu dosyaya sunulmuştur. Bu mahkeme de görevsizlik kararı vermiş olup, dosyanın İdari Mahkemesi'nde mi, yoksa Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi görüleceğine Uyuşmazlık Mahkemesi karar verecektir. Her iki davanın da mahkeme sürecinin devam ettiğini özellikle söylemek istiyorum." "TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROSU" "Türkiye'ye hükmedecek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir kadro kurduk. Fenerbahçe'nin tarihinin en güçlü kadro yapılanması ile yola devam ediyoruz. Kadro değerimiz 300 milyon euro seviyesine çıktı. Az bir farkla da olsa Türkiye'nin en yüksek kadro değerine sahip spor kulübüyüz. Futbol takımımıza, tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyorum. Sezon sonunda çok özlediğimiz şampiyonluk kupasına kavuşacağımıza yürekten inanıyorum." "51 SPONSORUMUZ VAR" "Başkanımız Ali Koç göreve geldiğinde, kulübümüzün 7 sponsoru vardı. Bugün geldiğimiz nokta bambaşka. Geçen sezonu 51 sponsor ve 52 milyon euro'luk sponsor ile tamamladık. Bu sezon itibariyle, şu ana kadar 34 marka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık ve 53 milyon euro elde ettik. Ulaştığımız toplam sponsorluk daha yüksek. Henüz başlamayan branşlarda sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun çok daha fazla artacağına inanıyorum." "DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ" "Hangi branşlara bakarsanız bakın, kupaların, rekorların, tarihi başarıların altında Fenerbahçe'nin imzası vardır. Dünyanın en büyük spor kulübü olmamız tesadüf değil, alın teri, emekle, fedakarlıkla kazanılmış bir unvandır."