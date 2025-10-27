Habertürk
        Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı üst üste 10. kez mağlup etti!

        Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı üst üste 10. kez mağlup etti!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, rakibini üst üste 10. kez yenmeyi başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 27.10.2025 - 22:24
        Fenerbahçe'den Gaziantep FK karşısında büyük seri!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın 2'şer golüyle 4-0 yendi. Tedesco'nun öğrencileri ligde puanını 22'ye yükseltti.

        Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bu maçta da devam ederken, son yıllarda elde ettiği galibiyet serisini bugün 10 maça çıkardı. Fenerbahçe, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

