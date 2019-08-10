Michael Frey: 2.5 milyon euro karşılığında Zürich'ten alınan İsviçreli golcü, Ersun Yanal'ın planları arasında yok. Geçen sezon 22 maçta 5 gol atabilen oyuncunun 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor ile kiralama konusunda anlaşmıştı ama Frey, Karadeniz ekibine gitmek istemedi. Oyuncuya şu an ciddi bir talip yok. Transferin son gününe kadar kiralanması ya da satılması için çalışılacak.