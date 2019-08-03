Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Sarı-Lacivertliler, geçen sezonun ikinci yarısında Çaykur Rize’de müthiş bir performans ortaya koyan Dario Melnjak ile Beşiktaş’ın da listesinde olan Bursasporlu Umut Meraş’ı gündemine aldı. Yönetimin Melnjak ya da Umut’la sol bek sorununu çözmeyi planladığı öğrenildi.