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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı

        Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için 12 milyon Euro'luk teklif geldiği, sarı lacivertli ekibin bu teklifi reddettiği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:37
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        • 1

          Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

        • 2

          Teknik direktör Mourinho'nun bin 199 dakikayla Livakovic'ten sonra en fazla süre verdiği isim olan 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısı 12 milyon Euro ile çalındı.

        • 3

          Ancak yönetim, Oosterwolde'nin daha fazla edeceğini düşünerek reddetti. 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif bekleniyor.

        • 4

          İngiliz basını, Jayden Oosterwolde'yi West Ham'ın kadrosuna katmak istediğini ve devre arasında da Fenerbahçe'ye resmi teklifini ileteceğini yazdı.

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