Jorge Jesus sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe basında çıkan Vincenzo Montella iddiları hakkında açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler iddiaların gerçek olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."