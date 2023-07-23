Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe orta saha bölgesi için hedefini belirledi. Sarı-lacivertliler, Lecce'den Morten Hjulmand için harekete geçti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Joao Pedro'nun da Lecce'ye takas olması bekleniliyor. İşte detaylar...
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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Fenerbahçe orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.
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İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.
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JOAO PEDRO TAKASI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a ise 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını teklif edeceği ifade edildi.
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Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.
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Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üretti.
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Hjulmand Lecce'ye 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.