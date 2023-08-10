Fenerbahçe'de transfer gündemi: Livakovic, Ekambi, Krunic...

Hırvat basınından Sportske'de yer alan habere göre; Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euro'luk teklifini kabul etti.