Fenerbahçe'de transfer gündemi: Livakovic, Ekambi, Krunic...
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak Mert Müldür'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde hareketlilik devam ediyor. Kaleci, orta saha ve hücum transferini bitirmek isteyen Kanarya'da gündeme birçok isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ve transferde son durum...
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Transfer döneminin etkili takımlarından Fenerbahçe bu sezon kadrosuna birçok yıldız ismi dahil etti.
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Edin Dzeko, Sebastian Szymański ve Dusan Tadic gibi yıldız isimleri renklerine bağlayan Sarı-lacivertlilerde hareketlilik sürüyor.
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LIVAKOVIC İMZAYA GELİYOR!
Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı gündem maddesi olan kaleci Dominik Livakovic'te mutlu sona yaklaşıldı.
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Hırvat basınından Sportske'de yer alan habere göre; Hırvat ekibi Dinamo Zagreb yetkilileri, Dominik Livakovic'in sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve Fenerbahçe'nin yaptığı 9 milyon euro'luk teklifini kabul etti.
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Livakovic'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.
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Ayrıca yayıncı kuruluşun haberine göre, Livakovic transferinin Maribor maçı sonrasında açıklanacağı belirtildi.
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EKAMBI DE İŞLEM TAMAM
Sarı-lacivertlilerin bir süredir peşinde olduğu Ekambi transferinde de sona yaklaşıldı.
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Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.
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30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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Fenerbahçe, Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verecek.
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Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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KURINIC TRANSFERİNDE ÇÖZÜM DOMINGUEZ
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde olan Nicolas Dominguez için flaş iddia ortaya atıldı.
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CalcioNews24'te yer alan habere göre Milan, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Kırmızı siyahlı ekibin oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, transferin çözülmesinde etkin olacak gelişmenin ise Milano ekibinin kadrosunda yer alan Krunic'in takımdan ayrılması olduğu belirtildi.
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Haberde Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Milan'ın Dominguez'i kadrosuna katacağının altı çizildi.
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Milan forması giyen ve Fenerbahçe ile ismi anılan Rade Krunic kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 125 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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