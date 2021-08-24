Fenerbahçe, Mame Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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