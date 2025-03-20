Fenerbahçe'de kritik fikstür!
Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, liderin 9 puan gerisine düştü. Mourinho'nun ekibi, ilk 5 sıradaki takımlara karşı sadece 4 puan toplayarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Geçen sezon ise büyük maçları kazanan sarı-lacivertliler, alt sıralardaki takımlara puan kaybederek şampiyonluğu kaçırmıştı.
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir haftayı yaralı tamamladı...
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Sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda sonrası ligde de istediği sonucu alamadı.
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Ligin 3. sırasında yer alan Samsunspor ile sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy’de de rakibini geçemedi ve golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.
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Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho’nun öğrencileri, maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisine düştü.
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Fenerbahçe’nin, zirve mücadelesi veren ilk 5 sıradaki rakipleri karşısında sadece 4 puan toplayabilmiş olması moralleri bozdu.
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Bu durum, teknik direktör Mourinho’ya yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.
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Peki, zirve yarışında ilk 5’e karşı alınan sonuçlar gerçekten belirleyici mi?
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı.
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İsmail Kartal yönetiminde Galatasaray ile şampiyonluk için büyük bir rekabete giren sarı-lacivertliler, derbilerde başarılı sonuçlar alsa da sezon sonunda ipi göğüsleyemedi.
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Geçtiğimiz yıl, ilk 5 içinde yer alan takımlardan yalnızca Galatasaray’a karşı evinde berabere kalan ve Trabzonspor’a Kadıköy’de mağlup olan Fenerbahçe, diğer büyük maçları kazanmayı başarmıştı.
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Ancak bu başarı, şampiyonluk için yeterli olmadı. Sarı-lacivertliler, zirvenin uzağında kalan Adana Demirspor, Samsunspor, Kayserispor ve Konyaspor gibi takımlara puan kaybederek 99 puan toplamasına rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.
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Bu sezonun geri kalanında Fenerbahçe’nin, özellikle zirve mücadelesi veren ekipler karşısında göstereceği performans belirleyici olacak. İlk 5’e karşı alınan sonuçların şampiyonluk yarışında ne kadar kritik olduğu tartışma konusu olsa da Mourinho ve ekibinin artık hata yapma lüksü kalmadı.
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Fenerbahçe, önündeki zorlu fikstürde üst sıralardaki rakiplerine karşı daha etkili olamazsa, şampiyonluk hayali bir kez daha zora girebilir.
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Sarı-lacivertlilerin, hem büyük maçlarda hem de alt sıralardaki takımlara karşı istikrar yakalaması kalan tüm maçlarını kazanması, sezonun son virajında belirleyici olacak.