Fenerbahçe'de kritik fikstür!

Ancak bu başarı, şampiyonluk için yeterli olmadı. Sarı-lacivertliler, zirvenin uzağında kalan Adana Demirspor, Samsunspor, Kayserispor ve Konyaspor gibi takımlara puan kaybederek 99 puan toplamasına rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.