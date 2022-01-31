Fenerbahçe'de Antalya kampı sona erdi

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde, Serdar Aziz ise günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.

Bu antrenmanla Antalya kampını tamamlayan sarı lacivertli takım, öğle saatlerinde İstanbul'a dönecek.