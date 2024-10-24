Fenerbahçe'de 2'si zorunlu 4 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynanan Samsunspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Kırmızı kart cezası tamamlanan Bright Osayi-Samuel, formasına kavuşurken, lig maçında sağ bekte forma giyen Mert Müldür, bugün sol bekte görev aldı. Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Stoper hattında Rodrigo Becao'nun yerine de Çağlar Söyüncü şans buldu. UEFA listesinde bulunmayan Filip Kostic'in yerine Allan Saint-Maximin, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in de tedavisi sürüyor.

REKLAM advertisement1 AVRUPA'DA TERCİH EN-NESYRI Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında da 11'de yer aldı. Trendyol Süper Lig'de çoğu zaman Edin Dzeko ile başlayan Mourinho, Avrupa Ligi'nde bu hafta da En-Nesyri'ye sahaya sürdü. 27 yaşındaki forvet iki kez de Süper Lig'de 11 başladı.