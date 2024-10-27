Fenerbahçe - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hız kazanmak için Bodrumspor karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan Bodrumspor, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Bodrumspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrumspor'u kendi sahası Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi, Fenerbahçe - Bodrumspor maçının günü ve saati futbolseverlerin ilgi odağı olmuş durumda. Ligde 8 maçta topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak isterken, 10 puanla 12. sırada bulunan Bodrumspor ise sürpriz yapma hedefinde. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın detayları...
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FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, Bein Sports 1'de yayınlanacak.
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FENERBAHÇE-BODRUM FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puşcaş
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SÜPER LİG 10. HAFTA LİG FİKSTÜRÜ
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)