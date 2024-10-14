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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 3. hafta maçında 15 Ekim Salı günü (yarın) Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:10
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        Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız
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        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. hafta mücadelesinde 15 Ekim Salı günü (yarın) Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

        THY EuroLeague'deki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

        Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de geçen sezon rakibine iki maçta da mağlup olmuştu.

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