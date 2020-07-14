Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız basketbolcunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Fenerbahçe Beko'da forma giydiği belirtilerek, "Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne'ye Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."