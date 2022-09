AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı. Tuhaf olan şu; her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar. Alanyaspor'u darmadağın ettiler. Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var. Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu. Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor. Fakat bir eleştirim var; maç bitmiş, Arda Güler'i biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı, çağırdı da oyuna zorla soktular.