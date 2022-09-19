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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, bir de penaltı kaçırdığı maçta Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyete Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle uzandı; Joao Pedro ise penaltı vuruşundan yararlanamadı. Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı

19.09.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Jesus eğer Türkçe bilseydi, herhalde bozduğu o yıllanmış ezberlerimize sıkça değinebilirdi basın toplantılarında! Gerçi Jesus’un lisan öğrenme konusunda çok başarılı olmadığını biliyoruz hepimiz. Zaten kariyerinde 1 Copa Libertadores-6 Portekiz şampiyonluğu, 2 Avrupa Ligi-1 Dünya Kulüpler Kupası finali olan bir hocanın 5 büyük ligde çalışmaması garipliğinin de nedeni bu. Portekizce dışında herhangi bir lisanı, özellikle de İngilizce’yi mükemmel konuşamaması. 

  • Bizim 30 yıllık ezberimize göre ligi iyi bilen teknik adam makbuldür burada. Jesus sadece iki ayda futbolda ortak bir dil konuşulduğunu, iyi oyun oynatmak için ligi çok da bilme zorunluluğu olmadığını gösterdi sanırım. Dün geriden çıkma konusunda geniş bir repertuvara sahip Farioli’nin Alanyaspor’una karşı önde gerilla presi oynadı takımı.

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Belözoğlu döneminde yerli kalitesi arttı, Vitor Pereira döneminde ise yabancı kalitesi. Nihayet bu sezon 'süper' olmasa da yeterli düzey kalitesi bulunan kadroya dünya çapında bir hoca getirildi. Nitekim o hoca aslında ben ve benim gibilerin yıllardır söylediği "Bu futbol değil, mıymıntılık" dediğimiz oyunu çöpe attı. Tempo nedir, önde basma nedir, rakibi çıkartmama nedir, takım boyunu 30 metreye düşürmek nedir gösterdi.

  • Tempoya, bir bütün halinde hareket etmeye, iştaha, oynadıkları oyundan keyif almaya kimse bir şey diyemez. Fenerbahçe'nin tarihsel kimliğine yakışır oyun budur. Jesus ve bu tavırdan artık vazgeçilmemelidir. Vasatizm gömleği bir daha giyilmemek üzere yırtılıp atılmalıdır.

  • Eskiden penaltı kaçıran Fenerbahçe puan kaybederdi. Şimdi 1 dakika sonra gol atıyor. 5-0 iken top çevirirlerdi artık hala basmaya çalışıyorlar. Eskiden 3 dakika erken oyundan alınsa surat savat yapacak isimler imkansız topların peşinden koşuyor.

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