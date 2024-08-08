Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında uzatmalarda yenen gol ile Lille'e 2-1 mağlup olan sarı- lacivertliler, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Yaşanan yenilginin ardından Adana Demirspor ile lig maçına çıkmaya hazırlanan Mourinho'nun öğrencileri, karşılaşmadan üç puanla ayrılıp sezona güzel başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe- Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı- laciverliler, Adana Demirspor maçını kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan Adana Demirspor sürpriz sonuca imza atarak zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü 21.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe- Adana Demirspor mücadelesi beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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TRENDYOL SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ
9 Ağustos Cuma:
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi:
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
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11 Ağustos Pazar:
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi:
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü