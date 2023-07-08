Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fenerbahçe 4 eksikle Rusya'ya gitti

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 4 isim Rusya'ya götürülmedi.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:58
        Fenerbahçe 4 eksikle Rusya'ya gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere bugün Rusya'ya hareket edecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Kafilede transfer izni verilen Samatta ve Çağtay Kurukalıp yer almadı.

        Sakatlığını yeni atlatan ve özel program dahilinde çalışan Lincoln, İstanbul'da kalırken, arka adalesinde zorlanma tespit edilen Samet Akaydın da tedavisi nedeniyle Rusya'ya götürülmedi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Öldürdüğü patronunun babasını böyle kandırmış!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        2. kattan düşmüştü! Erkek arkadaş için istenen ceza...
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Ücret maaş dengesi ne oldu?
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Çok kuvvetli olacak
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        Yorgun mermi dehşeti! Minik Eymen'in yanına düştü!
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        23 kişiyi öldüren saldırgan hakkında karar
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
        Husumetlisini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
        Husumetlisini öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Ayrılık kararı! Üç talibi var
        Sezen'in hayran kâbusu
        Sezen'in hayran kâbusu
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Cimbom'dan yeni teklif!
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Türkan Şoray'ı yıkan kayıp
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Harrison Ford’un en iyi 10 filmi
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da