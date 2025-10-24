FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Gözler, Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. Para piyasalarında Fed'in bu ay ve aralıkta faizi 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay indirim bekleniyor mu? İşte, detaylar...