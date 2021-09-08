AA

Organize Sanayi Bölgesinde demir ve çelik alanında faaliyet gösteren fabrikanın çatısında çalışan Ramazan Odabaş (52), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

AA'nın haberine göre, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, fabrikada inceleme yaptı.