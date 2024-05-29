Feci ölüm! Banyoda akıma kapıldı

Mersin'de banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Bozyazı ilçesinde 73 yaşındaki Ali Toksoy, banyo yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre ilçede gecekonduda tek başına yaşayan Ali Toksoy'un (73), banyo yaptığı odada hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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