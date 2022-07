Fazıl Say’ın 'PORTRELER'i Enka Sanat'ta

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 5 Temmuz Salı akşamı dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın benzersiz bir performansına ev sahipliği yapacak. Sanatçı, piyano ve flüt için bestelediği son eserlerinden biri olan PORTRELER opus 101‘i İstanbul’da ilk kez ENKA Sanat’ta seslendirecek.

Saat 21.15’te başlayacak konserde Fazıl Say’a, flütü ile usta müzisyen Bülent Evcil ve eser sunumları ile Yekta Kopan eşlik edecek. Say’ın, müziğiyle portrelerini çizdiği isimler arasında, sanatın ve sanatçının daimi destekçisi, değerli iş insanı, ENKA’nın kurucularından Şarık Tara’nın yanı sıra Fikret Otyam, Ahmet Say, Nejat Eczacıbaşı, Yıldız Kenter, Yaşar Kemal, Türkan Saylan ve Tarık Akan da bulunuyor.Gecede Say ayrıca, Beethoven’dan Ay Işığı Sonatı ve Schubert’den Do Minör Sonat’ı seslendirecek.