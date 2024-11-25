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        Fazıl Say: Çok üzgünüm

        Fazıl Say, meslektaşı Peter Zelienka'nın vefat ettiğini, kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:55
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        "Çok üzgünüm"
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        Fazıl Say, müzisyen dostu Peter Zelienka'nın vefat ettiğini duyurdu. Ünlü piyanist, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Frankfurt Radyo Orkestrası ve Haba Quartett ile defalarca beraber müzik yaptığımız değerli dostum Peter Zelienka’nın ani vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hep pozitif ışık saçan harikalude bir sanatçıydı. Çok üzgünüm. Işıklarda uyusun.

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