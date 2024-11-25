Fazıl Say, müzisyen dostu Peter Zelienka'nın vefat ettiğini duyurdu. Ünlü piyanist, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Frankfurt Radyo Orkestrası ve Haba Quartett ile defalarca beraber müzik yaptığımız değerli dostum Peter Zelienka’nın ani vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hep pozitif ışık saçan harikalude bir sanatçıydı. Çok üzgünüm. Işıklarda uyusun.

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