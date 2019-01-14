"YAPTIĞIM İŞ İLE GURUR DUYUYORUM"

Alternatif rock müziğin bir furyaya dönüştüğü ve popçuların bile rock müzik yaptığı kendisine hatırlatılan sanatçı, "Çünkü alternatif rock, çok köklü bir müzik. Rock müzik hiçbir zaman eskimeyecek. Bu yüzden, yaptığım işle gurur duyuyorum. Bu ülkede çok güzel müzikler yapılıyor. Zengin bir coğrafyamız ve müzik çeşitliliğimiz var. Bu çeşitlilik giderse canımız sıkılır" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan genç sanatçı, sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı.