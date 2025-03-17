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        Haberler Dünya Fatma Betül Sayan Kaya: Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz | Dış Haberler

        Fatma Betül Sayan Kaya: Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İsviçre'deki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) iftar programında "Dünyanın karşı karşıya olduğu bu tehlikeye kayıtsız kalamayız. Türkiye, kardeş ülkelerin desteğiyle Gazze'ye 100 bin ton insani yardım ulaştırdı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:12
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        "Kayıtsız kalamayız"
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        Zürih'te düzenlenen UID İsviçre tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Ramazan İftar Programı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID İsviçre Başkanı Murat Şahin ile diğer davetliler ve Türk vatandaşları katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, konuşmalarla devam etti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, programa katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, UID teşkilatlarının Avrupa genelinde binlerce kişinin katıldığı iftar programları düzenlediğini söyledi.

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        "Ramazan ayı bir ruh şöleni." ifadesinin kullanan Kaya, bu ayın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhunu tüm dünyaya göstermek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

        Kaya, Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekerek, "Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istiyoruz. Dünyanın karşı karşıya olduğu bu tehlikeye kayıtsız kalamayız. Türkiye, kardeş ülkelerin desteğiyle Gazze'ye 100 bin ton insani yardım ulaştırdı." dedi.

        Türkiye'nin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına da yardım eli uzattığını belirten Kaya, "Savaşın sivil kayıplara yol açmasını önlemek için mücadele veriyoruz. Ukrayna'da savaştan kaçan kadınlara ve çocuklara kapımızı açtık." diye konuştu.

        Kaya, Türkiye'nin zulme karşı duran, mazlumların yanında olan bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu duruştan büyük gurur duyduğunu söyledi.

        "Terörsüz bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek"

        Suriye'deki son gelişmelere de değinen Kaya, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

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        "Terörsüz bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek." diyen Kaya, ülkenin güvenliği için atılan adımların süreceğini kaydetti.

        Büyükelçi İncesu ise ramazan ayının manevi önemine değinerek, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz bir aydır. İsviçre'de yaşayan Türk toplumu olarak bu birlikteliği koruyarak, dayanışmayı sürdürmek hepimizin sorumluluğudur." dedi.

        UID İsviçre Başkanı Şahin ise katılımcılara teşekkür ederek, "Sultanahmet'i buraya getireceğimizin sözünü vermiştik ve bunu yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Şahin, UID teşkilatlarının birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından iftar yapılırken daha sonra sema gösterisi, Karagöz-Hacivat oyunu ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

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