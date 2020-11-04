Terim onları istedi!

Süper Lig’in 8. haftasında Sivas deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray’da tüm hesaplar 3’te 3 yapıp Milli araya moralli girmek… Son haftalarda sakatlık problemleri yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da tedavileri devam eden oyuncuların eksikliği can sıkıyor. 1-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde sakatlanan Marcao ve Saracchi’nin yanı sıra Belhanda’nın da tedavisi sürüyor. Başkent temsilcisi önünde kötü bir futbol sergileyen takımının orta saha üçlüsü Taylan-Etebo-Ömer’in üretken olmaması teknik direktör Fatih Terim’in de dikkatini çekti.
Sezona başında yapılamayan orta saha transferleri nedeniyle fazla alternatifi bulunmayan deneyimli teknik adam, eleştirilerin hedefinde olan Younes Belhanda’ya güveniyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Belhanda dışında kadrosunda orta sahadan oyun kuracak oyuncusu bulunmayan İmparator, zorlu Sivas deplasmanı öncesi sağlık ekibine direktif verdi. Milli ara nedeniyle oyuncusunun 2 hafta dinleneceğini bilen Terim, bu maçta Faslı oyuncunun oynamasını istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, pazar günkü maça kadar yüzde 100 olmasa da Belhanda’nın oynayabilecek duruma getirilmesini istedi.
Savunmada ise Luyindama-Donk ikilisinin benzer tipte oyuncular oldukları için stoper tandeminin ağır kalacağını düşünen tecrübeli teknik adam, henüz tam olarak hazır hale gelmese de Marcao’yu da Sivas deplasmanında oynatmayı planlıyor. Belhanda ve Marcao’nun durumları hakkında sağlık ekibinden sürekli bilgi alan İmparator’un, 2 oyuncusunun da pazar gününe kadar hazır hale getirilmesini istediği öğrenildi.
SARACCHİ YETİŞMEZ
Belhanda ve Marcao’yu hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf eden sağlık ekibi, Ankaragücü maçında sakatlanan bir diğer isim Marcelo Saracchi’nin ise Sivas deplasmanına yetişmeyeceğini teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği ifade edildi.
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