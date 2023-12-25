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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: Oyuncularım tüm enerjilerini sahaya yansıttı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fatih Tekke: Oyuncularım tüm enerjilerini sahaya yansıttı

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının tüm enerjisini sahaya yansıtarak galip geldiğini belirterek, "Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:48
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        "Tüm enerjiyi yansıttık"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, antrenmanların iyi geçmesine rağmen bunu maçlara yansıtamadıklarını ama bugün o enerjiyi bugün sonuan kadar sahada yansıtan bir takım olduğunu belirtti. İlk yarı çok doğru bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Tekke, "Savunmada da top ayağımızda gayet doğru oyun oynadık. İkinci yarının bazı bölümlerinde bu doğruluk devam etti. Özellikle bazı pozisyonlar var. Maçı bitirmemiz gereken pozisyonlar vardı, bu ilk yarıda da vardı, ikinci yarıda da vardı. Bitiremeyince rakibin belki ilk kez ceza alanına geldiğinde yediğimiz bir gol var, sonra bir telaş hepimizde oluştu. Yani çok iyi bir oyun varken, hak ettiğimiz bir üç puan varken puanlar da kaybedebilirdik. Oyun böyle bir oyun ama genel hatlarıyla tüm takımın verdiği o tepki, enerji benim için çok önemliydi. Çünkü üç gün önce oynanmış maçlardan sonraki tüm ligdeki oyuncuların tempolarına baktığınız zaman düşmüştü. Bugün bu bizde tam tersi yukarı doğru çıktı. Şuan normalleştik, bunu daha yukarı taşımamız lazım. Oyuncuların izinlerin ardından hemen çalışacağız. İlk iki maçımız yine zor olacak" diye konuştu.

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        "Benim yedek oyuncum yok"

        İkinci yarıda kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Tekke, "Aslında biz oyuncularımızın isimlerinden ziyade sahadaki yerleşim çok önemli. Geldiğimizden bu ya birçok mevkide hem oyunun oyun içerisinde başlarken de çok değişiklikler yaptık. Yani hala daha aradığımı söyleyebilirim. Tam on değil. Çünkü oyuncularıma şunu söyledim. Genç oyuncular hariç bir iki tane var. Onlar haricinde benim yedek oyuncum yok. Dolayısıyla ı bizim için benim için ve ekibim için en önemli şey saha yerleşimi oyunun belirginliği içerisinde, organizasyon içerisinde bunu anlayan, düzen içerisinde yapmaya çalışan her iki üç halde dolayısıyla isimlerden ziyade mevkilerden ziyade oyunun şekli benim için çok önemliydi, değerli. Bunu da birkaç haftadır gayet Yapıyoruz. Sonucunu aldığımızda tabii her şey daha olumlu gözüküyor. Benzer yine bir oyun vardı ama Gaziantepspor'a 3-0 mağlup olduk. Mağlubiyet ve galibiyetler ama genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim; takımımım da çok iyi olabilecek çok iyi duruma girecek potansiyel görüyorum. Ama şu an daha yolun başındayız. Üç puan aldığımız için tekrar herkesi tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

        SAMSUNSPOR CEPHESİ

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını, basit goller yediklerini ve maçı kaybettiklerini söyledi.

        Maçı çevirmek için soyunma odasında oyuncularıyla konuştuğunu dile getiren Gisdol, "Bazen maçı çeviremiyorsunuz. İlk golü çok geç bulduk. Son beş dakika büyük risk aldık, o riskin ardından üçüncü golü yedik. Maçı geri çevirmek için ikinci yarıda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki de sonuçtan ötürü de kesinlikle mutlu değilim. Ama çok çalışmamız lazım. Bundan sonra da yapmamız gereken bu" diye konuştu.

        "Bir daha böyle olmayacak"

        İlk yarıda rakibe çok fazla alan bıraktıklarını belirten Gisdol, "Oyun oynanırken oyuna müdahale etmek biraz zor oluyor. Sağ bek pozisyonunda oynayan Yunus'la alakalı şunu söyleyebilirim. Sağ bek pozisyonunda normalde dört tane oyuncumuz var. Dört tane oyuncumuz da sakat olduğu için ki açıkçası Yunus o pozisyonda düşünebileceğim son oyuncuydu. Sağ bek olmadığı için bugün Yunus'u oynatmak zorunda kaldık. Bu genç oyuncuya da baskı yapamayız. Bu pozisyonda oynadığı için elinden gelenin elbette ki en iyisini yapmaya çalıştı. Dört tane oyuncumuzdan yoksun geldik. Bu şekilde bir daha böyle tekrar etmeyecek. Enes başta olmak üzere altyapıdan gelen oyuncularımız için pozitif şeyler söyleyebilirim. Çok iyi iş çıkardı. Performansından dolayı mutluyum" ifadelerine yer verdi.

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