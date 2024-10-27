Fatih'te hastane yangını
Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesine ait inşaatı devam eden hastane binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 27.10.2024 - 01:17 Güncelleme: 27.10.2024 - 02:37
Vatan Caddesi'nde bulunan hastane inşaatının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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