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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te bulunan ahşap binada yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:26
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        Fatihte iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kızılelma Caddesinde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için çalışma yaptı. Sirayeti önleyen ekipler, yangını söndürdü. Bu arada, ahşap binanın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #Fatih yangın
        #haberler
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