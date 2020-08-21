Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı, Batı Karadeniz’in Tuna-1 bölgesinde arama çalışmaları yürütmekte olan Fatih sondaj gemisi tarafından 320 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

'HEDEFİMİZ 2023'TE KARADENİZ GAZINI KULLANIMA SUNMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Daha önce Tuna 1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz alanda tüm mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler yeni doğal gaz keşiflerine işaret ediyor. İnşallah devamı en kısa sürede gelecek. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.'' dedi.

Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy nerede? sorusu Cumhurbaşknaı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesinin ardından merak konusu oldu. İşte Tuna 1 kuyusu ve Kıyıköy ile ilgili detaylar

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.Uzmanların verdiği bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde "iyi nitelikte" doğalgaza rastlandı.

KIYIKÖY NEREDE?

Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj faaliyetlerinin sonucunda Tuna Nehri Çıkışında Kırklareli'nin Kıyıköy kasabası açıklarında doğalgaz rezervine rastlandığı ifade ediliyor.