Fatih Karagümrük: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 76. dakikada Habib Gueye'nin gördüğü kırmızı karta rağmen Muhammed Kadıoğlu'nun (kk) golüyle bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Kasımpaşa, puanını 3'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak.