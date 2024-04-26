Farklı bir atıştırmalık arayanlar için: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır sarımsaklı patates halkası tarifi

Yüksek miktarda potasyum içeren patatesin vücuda birçok faydası vardır. Sağlıklı bir yiyecek olan patates aynı zamanda çok lezzetli bir alternatif olduğundan patatesli yiyecekler ise birçok insanın favorisidir. İşte, bu alternatiflerden olan sarımsaklı patates halkasının yapılışı...