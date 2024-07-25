Farkında olmadan söylenen ebeveyn cümleleri kardeşlerin arasını bozabilir: İşte uzak durulması gereken 7 cümle!
Kardeşler arasındaki bağlar, ebeveynlerin davranış ve söylemleriyle şekillenebilir. İyi niyetle söylenen bazı sözler, zamanla çocuklar arasında rekabet ve kıskançlık yaratabilir. Ebeveynler olarak bu durumu önlemek için hangi cümlelerden kaçınmak gerektiğini bilmek önemlidir. Peki, hangi cümleler kardeşlerin arasını bozabilir? İşte, söylemekten kaçınılması gereken 7 cümle!
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Çocuk yetiştirmek karmaşık bir iştir, aynı anda birden fazla çocuk yetiştirmek ise süreci daha da zorlaştırır. Çocukların her biriyle güvenilir bir ilişki kurmanın yanı sıra onların birbirleriyle iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak da önemlidir. Ancak bazen ebeveynlerin kurduğu bazı cümleler çatışmaya neden olabilir. Haberimizde çocukların iyi geçinmesini engelleyebilecek zararlı ebeveyn ifadelerini derledik. İşte, kullanılmasından kaçınılması gereken cümlelere dair detaylar...
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1. ''KARDEŞİNİ ÖRNEK ALMALISIN''
Diğer çocuklarla karşılaştırmalar yapmanın iyi bir motivasyon kaynağı olabileceği düşünülebilir. Ancak çocuk yalnızca kardeşini daha çok sevdiğinizi ve kendisinin daha kötü olduğunu duyacaktır.
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Bu, uzun vadede hem öz saygı sorunlarına hem de bir çocuğun dürüst olmayan numaralar kullanmaya başlamasına sebep olabilir, yani çocukta sert bir rekabete yol açabilecek acı ve kıskançlık duyguları yaratır.
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2. ''ONU SEVMELİSİN''
Aileye yeni bir bebeğin gelmesi çocuklar için stresli olabilir. İçlerinde çelişkili duygular ve kıskançlık oluşmaya başlayabilir. Büyük çocuklarınızın "yeni"yi akraba oldukları için sevmesini sağlama çabaları, reddedilmeyi daha da kötüleştirebilir.
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Daha iyi bir seçenek olarak ara sıra büyük kardeşleriyle yalnız zaman geçirmeleri için plan yapılabilir. Onlara bu tür duyguları deneyimleme hakkına sahip olduklarını açıklamak ve onların küçük kardeşlerine karşı ilgi gösterdikleri anları övmek faydalı olabilir.
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3. ''KARDEŞİNE BAKMALISIN''
Sadece yaş farkı çok olduğunda büyük çocuklardan küçük kardeşlere bakmalarını istemeniz önerilir. Ancak bunda bile bu aktivitenin büyük çocuğun görevi haline gelmemesi gerektiğini aklınızda bulundurmalısınız, yani onlar tamamen ebeveynlerin yerini almamalıdır.
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4. ''SEN DAHA BÜYÜKSÜN OLGUN DAVRAN, ALTTAN AL''
Küçük çocuğun tarafını daha sık tutmak ve büyük kardeşi her zaman küçük kardeşe katlanmaya ve pes etmeye zorlamak, sadece çocuklar arasında bir ilişki eksikliğine değil, aynı zamanda büyük çocuk için kişisel sorunlara da yol açabilir.
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Bu davranış büyük çocuğun; bir sorumluluk yükü ve sürekli baskı nedeniyle, her zaman onay arayan ve arkadaşça bağlar kurmakta zorlanan, daha az iyimser ve kaygılı bir mükemmeliyetçi olarak büyümesine neden olabilir.
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5. ''İLK KİM YAPACAK?''
Birçok ebeveynin sahip olduğu bir diğer kötü alışkanlık ise çocuklar arasında açık bir rekabeti kışkırtmasıdır. Bu davranışta çocukları birbirleriyle rekabete zorlamak, her iki çocuğun da kaybetme ve kazanma duygularını çok yoğun bir şekilde hissetmesine neden olur. Rekabet, çocuklar için bir oyun değildir ve bu duygular onların anksiyete yaşamasına yol açabilir.
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Bu yüzden çocukları rakipler yerine bir takım olarak bir araya getirmek daha uygun olabilir. Bunu yapmanın bir yolu, ebeveynlerin üçüncü bir oyuncu olarak devreye girip kaybeden rolünü üstlenmesi ve böylece çocukların birlikte çalışarak bir takım oluşturmalarını sağlamaktır. Bu şekilde, çocuklar arasındaki bağ güçlenir ve rekabetin olumsuz etkilerinden kaçınılır.
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6. ''ÖFKELENMEYİ BIRAK BUNUNLA TEK BAŞINA BAŞA ÇIK''
Duyguları yasaklamak sadece endişeyi sürdürmekle ve sorunu çözümsüz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak işleri daha da kötüleştirir. Çocukların öfkelenmesini yasaklamak yerine onları dinlemek, duygularının normal olduğunu söylemek ve işleri çözmelerine yardımcı olmak daha iyi olabilir.
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Karşılaştıkları çatışma sayısını azaltmak için, çocuklar arasındaki takım çalışmasını ve karşılıklı yardımı ana hatlarıyla belirtmeye çalışabilirsiniz ve onları bunun için övebilirsiniz.
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7. ''İKİNİZİ DE EŞİT SEVİYORUM''
Çocukları ayırmamak önemlidir ama bu cümleyi kurmak, çocukların hiçbirinin özel bir yanının olmadığını ima edebilir. Bunun yerine, çocukların farklılıklarını öne çıkarmak ve her birinin yeteneklerini övmek daha iyidir.
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Bu durumda, her çocuk kendisinin değerli ve kıymetli olduğunu hissedecektir. Yani her çocuğun özgün olduğunu kabul etmek ve çocukların bireysel yetenekleri ile farklılıklarını takdir etmek, onların özgüvenlerini ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayabilir.
Kaynak: Very Well Family, Bright Side, Raising Children, Peaceful Parent Happy Kids