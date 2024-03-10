‘Fareler ve İnsanlar’ AKM sahnesinde

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ULUSAL MÜZİĞİMİZ ‘ULVİ CEMAL ERKİN’- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

12 MART- 20:30- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Ulusal Müziğimiz’ konser serisi kapsamında 12 Mart Salı saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonunda Cumhuriyet Dönemi bestecisi Ulvi Cemal Erkin'in eserlerinden oluşan özel bir konsere imza atacak. Konserde, Kenan Dağaşan bas, Murat Erginol ve Bora Gökay keman, Verda Gül viyola, Burak Ayrançı viyolonsel ve Hüseyin Kaya piyano çalacaklar.

FILM ON THE STAGE

12 MART- 21.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

12 Mart’ta Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek olan 'Film on the Stage', sinema tarihinin unutulmaz yapıtlarının sahne uyarlamalarını seyircisi ile buluşturacak. Ersin Ayhan'ın yönettiği performansta, unutulmaz film şarkılarını Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek. Galip Emre'nin koreografisinde, seçkin dansçılar film sahnelerini canlandıracak.

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GISELLE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

13 MART-20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonunda sezon başından itibaren büyük ilgiyle izlenen ‘Giselle’ balesi, 13 Mart tarihinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Alman şairi Heinrich Heine'nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan ‘Giselle’, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, doğaüstü öğelerle dolu olan ‘Giselle’ balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

İSTANBUL’DA RAMAZAN- GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANATÇILARI

13 MART- 21:00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul’daki güzel sanatlar koroları ve topluluklarının katılımıyla gerçekleşecek olan Ramazan ayına özel bu etkinlik, İstanbul türküleri, ilahiler, mehteran marşları, fasıl müzikleri ve halk dansları ile AKM Tiyatro Salonunda izleyicinin beğenisine sunulacak. Konserde Ömer Faruk Belviranlı, Halil Altıngöz, Ufuk Yürüç, Murat Irkılata, Dilek Türkan, Hamdiye Efeoğlu, Seher Çelik, Şennur Dinleyen sahnede solist olarak yer alacak.

İZAHLI MÜZİK SAATİ ‘BAYATİ’- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

13 MART- 20.00- ÇOK AMAÇLI SALON

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu programında Bayâtî makamı konu ediliyor. Makama ait repertuarın önemli örneklerinin seslendirileceği etkinlik, Türk müziği öğrenenlere ve musiki meraklılarına uygulama imkânı sağlayacak. Sadece icraya yönelik olarak değil, konu edilen eserler ve bestekârları hakkında kültürel bilgilerin de aktarılacağı etkinlik, Türk müziği öğrenen genç ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla interaktif bir atölye olacak. Programın anlatıcısı Hüseyin Kıyak, yönetmeni ise M. Hulusi Yücebıyık olacak.

DON GIOVANNI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

14 MART- 20:30- 16 MART- 16:00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği ‘Don Giovanni’ operası, 14-16 Mart tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğdu. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

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SEGAH KAR- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

14 MART – 20.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Devlet Türk Müzik Topluluğu tarafından icra edilecek ve Selim Güle’nin yönetimindeki ‘Segâh Kar’ konseri, 14 Mart 2024 Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda dinleyiciyle buluşacak.

FARELER VE İNSANLAR- İZMİR DEVLET TİYATROSU

15 MART- 20:30- 16 MART- 20.30- 17 MART- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konacak olan, John Steinbeck'in ünlü eseri ‘Fareler ve İnsanlar’ 15-16-17 Mart tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşacak. Yazarın insan doğasını derinlemesine ele aldığı bu tiyatro deneyimi, iki zıt karakter olan George ve Lennie'nin hayatlarından kesitler sunuyor. Gökhan Kocaoğlu yönetimindeki oyunda, Arif Yavuz, Umut Kolburan, Cemalettin Çekmece, Mustafa Turan sahnede yer alacak.

ÇANAKKALE ZAFERİ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

15 MART-20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Çanakkale Zaferi Konseri’ 15 Mart saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda dinleyicisiyle buluşuyor. Programın ilk bölümü, Fransız besteci Hector Berlioz’un ‘Truvalılar Operası’nın uvertürü ile başlayacak. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, sahnede İzmir Devlet Senfoni Orkestrası flüt grup şefi Sonat Sözer’e eşlik edecek. Ardından Yalçın Tura’nın eseri Adagio ile duygusal bir bölüme geçilecek ve ‘Şehidin Türküsü’ ile sona erecek. Bu anlamlı konserle, Türkiye’nin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz anılacak.

TÜRK BESTECİLERİ- KAHVE KONSERLERİ

16 MART- 11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

AKM’nin gelenekselleşen Kahve Konserleri serisinin 16 Mart programında, anlatımlı keman-piyano konserinde üç kuşak Türk bestecilerin eserlerinden oluşan 30 dakikalık bir seçki sunulacak. Kemanda Erman Türkdili, piyanoda Elif Gökçe Türkdili yer alacak.

‘SÜS’ SERGİSİ- 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE İTHAFEN

7-31 MART 2024- AKM GALERİ

AKM Galeride 8-31 Mart 2024 tarihleri arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘Süs’ başlıklı sergi sanatseverlerle buluşacak. Sergi, kadınların toplum içindeki rolüne, kimliklerini oluşturma süreçlerine ve ataerkil normlara meydan okuyan emekçi kadınların mücadelesine odaklanarak, kadın çehresindeki anlam boyutunu ele alıyor. Farklı sanat disiplinlerinden eserlerin yer aldığı sergide, kadın ve erkek arasındaki denge, kadının toplumdaki yeri ve kadın kavramı farklı açılardan ele alınıyor.