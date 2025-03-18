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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz evlilik kredisi başvuruları devam ediyor mu, şartları neler, geri ödeme süresi ve planı nedir?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuruları sürüyor! Aile Gençlik Fonu başvuru şartları ve geri ödeme planı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Gençlik Fonu, yeni evlenecek çiftlere maddi destek sunuyor. Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan bu program sayesinde, belirlenen şartları sağlayan çiftler, 48 ay vadeli, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 150 bin TL faizsiz kredi imkanından faydalanabiliyor. Peki, Aile Gençlik Fonu'na başvuru nasıl yapılır, kimler bu destekten yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:56
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu’na başvurular yoğun ilgi görüyor. Evlenecek gençlere yönelik sunulan 150 bin TL’lik faizsiz kredi desteği kapsamında, geri ödemeler kredinin kullanımından 2 yıl sonra başlıyor. Şimdiye kadar 50 bini aşkın başvuru yapılan projeye, İstanbul’dan 9 bin çift başvuruda bulundu. İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ve merak edilen detaylar…

        • 2

          AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 56 BİN 256 ÇİFT BAŞVURDU

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat 2024'ten bugüne 56 bin 256 çift başvurdu.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

          - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

          - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

          - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

          - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

          - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

          - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

          - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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