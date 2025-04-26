Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fahrettin Altun: Temelsiz isnat ve itirafları aynen iade ediyoruz | Son dakika haberleri

        Fahrettin Altun: Temelsiz isnat ve itirafları aynen iade ediyoruz

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:57 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altun: Temelsiz isnat ve itirafları aynen iade ediyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel, partisine ve yöneticilerine yönelik yolsuzluklar ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe sözde naralar atmaya, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş 'darbe', 'cunta', 'tek adam' gibi ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yamamaya çalışıyor ancak nafile. Aziz Türk milleti kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp milli iradeyi gasp etmeye alışık olduğunu gayet iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Habertürk Anasayfa