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        Haberler Gündem Politika Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın çağrıları son derece önemliydi | Son dakika haberleri

        Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın çağrıları son derece önemliydi

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajları, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrıları son derece önemliydi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:05
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        Altun: Cumhurbaşkanımızın çağrıları son derece önemliydi
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, yine küresel diplomasinin önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti. Altun, paylaşımında, "Ülkemizin önemli marka değerlerinden olan, barış diplomasisi açısından kritik öneme sahip Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan, 46 ülkeden 1000'e yakın basın mensubu olmak üzere 6 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bugün, dünyanın belki de hiç olmadığı kadar barışa, adalete ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler ve insanlık olarak sorumluluklarımız büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajları, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrıları son derece önemliydi" dedi.

        Altun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında vurguladığı ‘Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın, ayrışmanın değil ittifakın; kan, gözyaşı, acı ve gerilimin değil, refahın ve istikrarın egemen olduğu bir bölge görmek, böyle bir dünyada yaşamak, evlatlarımıza böyle bir dünya bırakmak istiyoruz.’ Gibi sözleri tüm insanlık için önemli bir mesaj niteliği taşımaktadır. Yine ‘Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür’ sözleri dünya barışı ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı aksiyon alamayanlar açısından oldukça anlamlıydı. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajlarını, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarını kitaplaştırdık. ‘Daha adil bir dünyanın mümkün’ olduğu hakikatini en veciz biçimde ortaya koyan bu eser; dünyada barışın, adaletin ve huzurun tesisi için izlenmesi gereken yolu da açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonunu yansıtan hitabının gelecek nesillere de rehberlik etmesi adına kayıt altına alan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, Antalya Diplomasi Forumu’nun bölgesel ve küresel barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını temenni ediyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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