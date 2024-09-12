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        Haberler Gündem 3. Sayfa Faciadan dönüldü! Metrobüsün tekerlekleri fırladı | Son dakika haberleri

        Esenyurt’ta metrobüsün tekerlekleri fırladı: Faciadan dönüldü

        Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün, Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Kopan tekerlekler nedeniyle faciadan dönülürken, durakta metrobüs kuyruğu oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:51
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        Faciadan dönüldü! Metrobüsün tekerlekleri fırladı
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        Esenyurt'taki olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün, Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yerinden çıkan iki tekerlek nedeniyle yolcular büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

        twitter

        Öte yandan, bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

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