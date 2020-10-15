Fabrika bahçesinde korkutan yangın!

İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesindeki plastik ve ahşap kasaların bulunduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede bütün kasaları sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 15 itfaiye eri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla yangın bölgesine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.