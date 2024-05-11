Ezgi Mola; "Uzun bir süre ekranlarda yokum"

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Ezgi Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu seferde size yakalandı. Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım, çocuğumla ilgilenmek istiyorum, ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok, çocuğumla olan zamanlar daha değerli." şeklinde konuştu.