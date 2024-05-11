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        Haberler Magazin Ezgi Mola; "Uzun bir süre ekranlarda yokum"

        Ezgi Mola; "Uzun bir süre ekranlarda yokum"

        Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:03
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        "Uzun bir süre ekranlarda yokum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Ezgi Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu seferde size yakalandı. Uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağım, çocuğumla ilgilenmek istiyorum, ekranları çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok, çocuğumla olan zamanlar daha değerli." şeklinde konuştu.

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        #ezgi mola

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