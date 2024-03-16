Ezgi Mola: Ben Can'ı doya doya yaşamaya çalışacağım

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Ezgi Mola, Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola; "Annelik çok güzel gidiyor, dünyanın en eğlenceli hali. Anne olduktan sonra hayatımda çok da bir şey değişmedi, çocuklar zaten hassas olduğum bir şeydi, annelikten sonra çocuklarla ilgili durumlar kalbime daha fazla dokunur oldu, onun dışında çok da bir şey değişmedi. Mustafa da sağ olsun çok yardımcı oluyor bana, en sıkıntılı şey uyku problemi yaşamamız ama ben zaten anne olmadan önce de uyumayı sevmediğim için bu durumdan çok da rahatsız olmadım, onun gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz" diyerek açıklamalarda bulundu.

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"CAN'DAN BAHSEDERKEN BURNUMUN DİREĞİ SIZLIYOR"

Muhabirlerin; "Oğlunuz Can ile ilkleri yaşarken ağladığınız oldu mu? Mesela bezini ilk kez değiştirirken gibi …" sorulara Ezgi Mola; "Ben sürekli ağlıyorum. Şu anda bile gözlerim doluyor. Can'dan bahsederken, burnumun direği sızlıyor Can'a baktıkça, onu düşündükçe ve onunla ilgili konuşunca …." diye konuşarak duygusal anlar yaşadı.

"CAN'A DOYAMIYORUM"

Muhabirlerin; "Ekranlara geri dönmeniz zaman alır mı?" sorusuna Ezgi Mola; "Zaten anlaşmalı olduğum reklam işbirlikleri var. Reklamların çekimleri için sete giriyorum ama dizi ya da sinema filmi soruyorsanız o biraz zaman alacak. Ben Can'ı doya doya yaşamaya çalışacağım. Çünkü doyamıyorum. Yanından ayrılınca zaman fark etmiyor hemen koşa koşa yanına gideyim derdindeyim" gibi ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola, setlere bir süre ara vererek bebeğiyle ilgilenme kararı aldığını açıklamıştı. Aynı zamanda, yakın dostu Merve Dizdar'ın mutluluğunu paylaşırken, eski partneri Enis Arıkan hakkındaki konulara ise girmek istemediğini belirtmişti.