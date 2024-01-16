Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, ? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir?
Eyvah Eyvah 3 filmi beyaz perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Eyvah Eyvah 3 filmi, Ata Demirer tarafından kaleme alınmıştır. Başrolünü usta komedyen Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Eyvah Eyvah 3 filmi 16 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2014 yılında beyaz perdeye aktarılan Eyvah Eyvah 3 BKM film imzası taşımaktadır. Filmi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler, "Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncu kadrosu...
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EYVAH EYVAH 3 KONUSU
Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.
Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.
EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizyona girdiği 2014 yılında izleyiciden tam not almayı başaran Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi.
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EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan Badem
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
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