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EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak ve başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı: 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gündeme geldi. Çalışma süresi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini karşılayan 2 milyon 250 bin kişiye yaş şartına takılmadan emekli olmaya hak kazandı. E-Devlet üzerinden emeklilik başvurularını gerçekleştiren EYT'lilerin gözü EYT başvuru sonucu tarihine çevrildi. İşte 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama e-Devlet ekranı...

Giriş: 11.03.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan EYT'de Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvuruları alınmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK üzerinden yürütülen süreçte gözler EYT başvuru sonucu sorgulama ekranına çevrildi. İşte, EYT emeklilik başvuru sonucu sorgulama takip ekranı...

  • EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EYT balşvuru sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.

  • EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 

  • EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

  • Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak. 

    TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. 

  • Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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