"BU SEFER BABAYA BENZETMEYİ BAŞARDIK"

Geçtiğimiz günlerde kızının fotoğrafını yayınlayan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu. Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım. Beyaz tenli, uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ileride renkli gözlü olacak gibi sanki... Bir de köfte gibi dudakları...

Ha bir de; ağabeyinin izinden gidip, gelmemekte ısrar edince, kendisini ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp, 41 hafta sonunda eylül ayını tercih etti. O zaman senin adın 'Eylül Alice Özkan' olsun kuzum. Baban ağabeyin ve ben seni çok seviyoruz.