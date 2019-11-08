Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

OKULDA POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR



Yaşanan olayın ardından bugün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışmalara devam edildi. Alanı metreler yardımı ile ölçen polisin, kazanın yaşandığı alanda fotoğraflama yaptığı da görüldü. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise okula gelmedikleri görüldü.

HAYALİ AVUKAT OLMAKMIŞ

Avcılar'da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Minik Eylül'ün acılı babası konuştu. Baba Cahit Mirzaoğlu, kızının en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyleyerek olayla ilgili, "Kaza değil cinayet" dedi.

Olay dün Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okulun içine giren Hüseyin Y. yönetimindeki servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Dün akşam üstü minik Eylül'ün cenazesi yakınları tarafından defnedilirken sürücü Hüseyin Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Mirzaoğlu ve yakınları ise taziyeleri kabul ediyor. Baba Mirzaoğlu 9 yaşındaki kızının ölümü ile ilgili olarak, "Birinci ihmal servis aracının o okula girmemesi lazım. Servis aracının girdiği yerde binlerce Eylül var. Bugün Eylül'e çarptı. Okul yönetiminden hepsinden şikayetçiyim. Orada Eylül 15-20 dakika orada kalıyor kimse müdahale etmiyor ambulans bekleniyor. Halbuki birisi alıp araba ile hastaneye götürebilirdi. Ben buradan en az 20 dakika koşarak gittim" dedi.

"BU KAZA DEĞİL BU BİR CİNAYETTİR"

İhmaller olduğunu ifade ederek, "Araç okul bahçesinde ne arıyor. Orada binlerce çocuk var ilköğretim okulu. 7 yaş 8 yaş 10 yaş. Bu kadar ihmal olur mu? Bizim servis ile alakamız yoktu ev yakın olduğu için annesi elinden tutup okula götürüyordu. Bu kaza değil bu bir cinayettir. Kaza yolda olur okulun bahçesinde kaza olmaz. Bir de çarpmıyor üstünden geçiyor" diye konuştu.

"DUA ETTİM, İNŞALLAH ÖLMEMİŞTİR"

Olayın ilk yaşandığı anda yaşadıklarını anlatan Mirzaoğlu, " Telefondan aramış arkadaşlarından bir tanesi, 'Eylül'e araba çarptı' diyerek. Ben de dua ettim dedim inşallah ölmemiştir. Bizim Muşlular Derneği'nde oturuyordum Avcılar'da. Buradan oraya koşarak gittim ben yetiştiğimde ambulans ile beraber yetiştim. Aklıma hiç gelmezdi benim bildiğim servis araçları dışarıda çocukları bırakır. Daha okula da girmemişti. Annesi zaten okula götürdü. Annesi halen okulun bahçesinde hepsinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Öte yandan babası kızının çok neşeli hayat dolu bir insan olduğunu ve büyüyünce avukat olmak istediğini de söyledi.

Minik kızın son anlarına ait aile tarafından çekilmiş bir video da ortaya çıktı. Video da kızın mutlu halleri dikkat çekiyor.