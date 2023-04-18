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Haberler Dünya "Evsizler krizi kontrolden çıktı: Los Angeles'ta rekor bütçe teklifi!

Los Angeles'ta kontrolden çıkan "evsizler krizine" 1,3 milyar dolarlık çözüm önerisi

ABD'nin California eyaletinin en büyük şehri olan Los Angeles'ta "evsizler krizi" kontrolden çıktı. 40 binden fazla evsizin bulunduğu şehirde bu sorunu çözmek için rekor bütçe önerisinde bulunuldu

Giriş: 18.04.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
"Evsizler krizi kontrolden çıktı: Rekor bütçe teklifi!
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ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehirde kontrolden çıkan "evsizler krizine" çözüm üretmek amacıyla barınma ve tedavi programları için gelecek yıl 1,3 milyar dolar harcama yapılması önerisinde bulundu.

Eski Kongre üyesi Bass, Belediye Meclisine şehirdeki durumla ilgili yıllık konuşmasında, evsizlere yönelik "rekor seviyede" bütçe önerisinde bulundu.

Bass, gelecek yılın bütçesinde şehirde kontrolden çıkan "evsizler krizine" çözüm olabilecek barınma ve tedavi programları için 1,3 milyar dolar harcanmasını tavsiye edeceğini, bütçeye evsizlerin madde bağımlılığı tedavileri için fonların da dahil edileceğini söyledi.

Ayrıca, eyalet Valisi Gavin Newsom, şehre 500 geçici konut teslim etme taahhüdünde bulunurken, Joe Biden yönetiminin evsizler için hazırlanan programlara 200 milyon dolardan fazla para gönderdiğini bildirdi.

ŞEHİRDE 40 BİNDEN FAZLA EVSİZ VAR

Şehirde yıllardır evsizler için oluşturulan programlara ciddi harcamalar yapılıyor.

Eski Belediye Başkanı Eric Garcetti, 2021'de evsizler için yaklaşık 1 milyar dolarlık harcama içeren bütçe imzalamış ancak evsiz nüfusu artmaya devam etmişti.

Şehir genelinde 40 binden fazla olan evsizlerin yarısı uyuşturucu veya alkol bağımlılığı ile mücadele ediyor.

Şehirde günde ortalama 5 evsizin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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