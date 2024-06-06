Evlilik ve doğum oranlarının azalmasıyla belediye harekete geçti: Tokyo Belediyesi'nden flört uygulaması

Japonya'da evlilik ve doğum oranların bir süredir düşüşe geçmesiyle Tokyo Belediyesi bunun önüne geçmek için "flört" uygulaması geliştireceklerini açıkladı.

"Tokyo Futari Hikayesi" olarak adlandırılan belediyenin yeni girişimiyle, yalnız kişilerin (Japonca 'hitori') çift (Japonca 'futari') olması hedefleniyor.

Japon medyasında yer alan haberlerde, uygulamanın boy, iş ve eğitim bilgisi de sorabileceğini belirtti ancak yetkili bu konuda bir karar alınmadığını söyledi.

Japon medyasında yer alan haberlerde, uygulamanın kimlik doğrulaması, gelir durumunu kanıtlamak için vergi kayıtları ve evlenmeye hazır olunduğunu belirten imzalı bir form gerektireceği iddia edildi, belediye yetkilileri bunun hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bir belediye yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, belediyenin bu yılın ilerleyen zamanlarında telefon veya internet üzerinden erişilebilir hale getirmeyi umduğunu söyledi. Detaylar henüz kesinleşmedi.

EVLİLİK VE DOĞUM ORANI DÜŞÜYOR

Görsel: AP

Japonya’da evlilik oranları düşerken, doğum oranı da sağlık bakanlığı verilerine göre tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl 474 bin 717 evlilik gerçekleşti, 2022'de ise evlenen kişi sayısı 504 bin 930'du. Doğum verisi ise 2023'te 727 bin 277, 2022'de ise 770 bin 759’du.

Ulusal düzeyde, hükümet ciddi işgücü sıkıntısını çözmek amacıyla çocuklu ailelere nakit ödeme vaadinde bulunarak ve çocuk bakım tesislerini destekleyerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda, yabancı işçilerin ülkeye girişini teşvik etmek için Japonya göç politikalarını yıllar içinde gevşetti.