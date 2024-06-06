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        Haberler Dünya Evlilik ve doğum oranlarının azalmasıyla belediye harekete geçti: Tokyo Belediyesi'nden flört uygulaması | Dış Haberler

        Evlilik ve doğum oranlarının azalmasıyla belediye harekete geçti: Tokyo Belediyesi'nden flört uygulaması

        Tokyo Belediyesi, evlilik ve doğum oranlarının azalmasının ardından harekete geçti. Belediye, "flört" uygulaması geliştirdiklerini duyurdu. Japon medyasında yer alan haberlerde, uygulamanın kimlik doğrulaması, gelir durumunu kanıtlamak için vergi kayıtları ve evlenmeye hazır olunduğunu belirten imzalı bir form gerektireceği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:16
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        Tokyo Belediyesi'nden flört uygulaması
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        Japonya'da evlilik ve doğum oranların bir süredir düşüşe geçmesiyle Tokyo Belediyesi bunun önüne geçmek için "flört" uygulaması geliştireceklerini açıkladı.

        "Tokyo Futari Hikayesi" olarak adlandırılan belediyenin yeni girişimiyle, yalnız kişilerin (Japonca 'hitori') çift (Japonca 'futari') olması hedefleniyor.

        Görsel: AP
        Görsel: AP

        Bir belediye yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, belediyenin bu yılın ilerleyen zamanlarında telefon veya internet üzerinden erişilebilir hale getirmeyi umduğunu söyledi. Detaylar henüz kesinleşmedi.

        Japon medyasında yer alan haberlerde, uygulamanın kimlik doğrulaması, gelir durumunu kanıtlamak için vergi kayıtları ve evlenmeye hazır olunduğunu belirten imzalı bir form gerektireceği iddia edildi, belediye yetkilileri bunun hakkında yorum yapmayı reddetti.

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        Japon medyasında yer alan haberlerde, uygulamanın boy, iş ve eğitim bilgisi de sorabileceğini belirtti ancak yetkili bu konuda bir karar alınmadığını söyledi.

        EVLİLİK VE DOĞUM ORANI DÜŞÜYOR

        Görsel: AP
        Görsel: AP

        Japonya’da evlilik oranları düşerken, doğum oranı da sağlık bakanlığı verilerine göre tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Geçen yıl 474 bin 717 evlilik gerçekleşti, 2022'de ise evlenen kişi sayısı 504 bin 930'du. Doğum verisi ise 2023'te 727 bin 277, 2022'de ise 770 bin 759’du.

        Ulusal düzeyde, hükümet ciddi işgücü sıkıntısını çözmek amacıyla çocuklu ailelere nakit ödeme vaadinde bulunarak ve çocuk bakım tesislerini destekleyerek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda, yabancı işçilerin ülkeye girişini teşvik etmek için Japonya göç politikalarını yıllar içinde gevşetti.

        Görsel: ShutterStock
        Görsel: ShutterStock

        1970'lerin "bebek patlaması" döneminde Japonya'da yılda 2 milyonun üzerinde doğum kaydedildi.

        Tokyo Belediyesi ayrıca bekarların tanışabileceği etkinliklere sponsor oluyor, çiftler evlilik hakkında danışmanlık alabiliyor.

        *Haberin görselleri Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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